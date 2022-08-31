Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı - Son Dakika
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Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı

31.08.2022 11:34
Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı

Amasya'da bir kafede gençlerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her karışına ayak basarak farklı yaşam tarzlarına sahip gençlerimizin nasıl barışmayı başardıklarını ve buradan biz siyasilerin alması gereken dersleri anlatacağım. Bu akşam Amasya'nın gençleri ile birlikteydim. Allah bu birlikteliği korusun" ifadeleri kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Amasya'daki bir kafede gençlerle bir araya geldi.

"ALLAH BU BİRLİKTELİĞİ KORUSUN"

Gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri buluşmaya dair fotoğrafları ve özçekim yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu mesajı yayınladı: "Ülkemizin her karışına ayak basarak farklı yaşam tarzlarına sahip gençlerimizin nasıl barışmayı başardıklarını ve buradan biz siyasilerin alması gereken dersleri anlatacağım. Bu akşam Amasya'nın gençleri ile birlikteydim. Allah bu birlikteliği korusun."

Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
YORUMLAR (1)
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız KILIÇDAROĞLU: ALTI LİDER BİR ARADAYIZ KILIÇDAROĞLU: ALTI LİDER BİR ARADAYIZ
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı - Son Dakika
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