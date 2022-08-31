Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Amasya'daki bir kafede gençlerle bir araya geldi.

"ALLAH BU BİRLİKTELİĞİ KORUSUN"

Gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri buluşmaya dair fotoğrafları ve özçekim yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu mesajı yayınladı: "Ülkemizin her karışına ayak basarak farklı yaşam tarzlarına sahip gençlerimizin nasıl barışmayı başardıklarını ve buradan biz siyasilerin alması gereken dersleri anlatacağım. Bu akşam Amasya'nın gençleri ile birlikteydim. Allah bu birlikteliği korusun."