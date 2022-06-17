Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti - Son Dakika
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Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

17.06.2022 12:16
Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan parayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan parayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Muharrem Civan, Ülkü Kavşağı'nda bir bankaya ait ATM'nin para verme bölümünde 300 lira bulunduğunu gördü.

Bir süre parayı unutan kişinin gelmesini bekleyen Civan, daha sonra bunları tutanak karşılığında polise teslim etti. KGYS görüntülerini inceleyen polis, parayı unutan kişinin Dudu Topal olduğunu tespit etti.

Polis, parayı, ulaştıkları Topal'a teslim etti. Dudu Topal ise Muharrem Civan ile polise teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Amasya, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti - Son Dakika

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