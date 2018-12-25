Amasya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
55 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Çınar
Sokak'ta oturan Emine Culuk'dan (69) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
112 Acil Sağlık ekibiyle eve giren polis, Emine Culuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Culuk'un cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp
Merkezine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:55 Kaynak: AA
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