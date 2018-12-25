Son Dakika Haberleri: Amasya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Amasya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

55 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Amasya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yalnız yaşayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Çınar Sokak'ta oturan Emine Culuk'dan (69) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

112 Acil Sağlık ekibiyle eve giren polis, Emine Culuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Culuk'un cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Merkezine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:55 Kaynak: AA

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