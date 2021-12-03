Amasya'da aramaya yapılan araçta 183 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Amasya'da aramaya yapılan araçta 183 uyuşturucu hap bulundu

Amasya'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 183 uyuşturucu hap bulundu.

Amasya'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 183 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi alınması üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı. Doğantepe köyü civarında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yapıldı. 183 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Ç.V. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir

Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar

Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı

Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı