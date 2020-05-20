Amasya'da bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilde, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Meray kavşağında denetleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine giden bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ile metanfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki M.H. (45) ve I.Y. (36) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek" iddiasıyla gözaltına alındı.