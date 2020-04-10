Son Dakika › Yerel › Amasya'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar - Son Dakika
Amasya'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar
6 saat önce
- Amasya'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar Amasya'da 5 ve 8 yaşlarındaki kardeşler akıllı saat almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar.
- Amasya'da biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar
AMASYA - Amasya'da 5 ve 8 yaşlarındaki kardeşler akıllı saat almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar.
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 5 ve 8 yaşlarındaki Zeynep ve Ebrar Kahriman kardeşler, korona virüsle mücadele için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbaralarında akıllı saat almak için biriktirdikleri paralarını bağışladılar.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:07 Kaynak: İHA
Son Dakika Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü