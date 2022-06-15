Sağlık kontrolü yapılan ve yarası olmadığı belirlenen karacaya su ve yiyecek verildi. Karaca, daha sonra bulunduğu yerde doğaya salındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da bitkin halde bulunan karaca yavrusu beslenip doğaya salındı - Son Dakika

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