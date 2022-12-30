Amasya'da boğaz ağrısı çeken 7 yaşındaki Melis acil serviste hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da boğaz ağrısı çeken 7 yaşındaki Melis acil serviste hayatını kaybetti

30.12.2022 16:55
Amasya'da boğaz ağrısı çeken 7 yaşındaki Melis acil serviste hayatını kaybetti

Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle çocuk servisinin bulunduğu semt polikliniğinin acil servisine götürülen 7 yaşındaki Melis Kıymet, başlanan tedavisinin peşinden fenalaşarak aynı poliklinikte hayatını kaybetti.

Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle çocuk servisinin bulunduğu semt polikliniğinin acil servisine götürülen 7 yaşındaki Melis Kıymet, başlanan tedavisinin peşinden fenalaşarak aynı poliklinikte hayatını kaybetti. Amasya Valiliği, şok ölüm sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti dolayısıyla öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının durumunun ağırlaştığını görev yaptığı okulda öğrenen anne Nuran Zehra Kıymet, hemen hastaneye koştu. Çocuklarının ölüm haberi, genç anne ve babayı sarstı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Acılı anne ve baba morgun önünde gözyaşı döktü. Biricik kızına yeni yıl hediyesi olarak akıllı saat alan acılı annenin "Beni yavrumun yanına alın" diye seslenmesi yürekleri dağladı.

Amasya Valiliği: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"

Amasya Valiliği olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2022 günü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan bir olayda 7 yaşındaki çocuğumuzun yapılan tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiği iddia edilmiştir. Yaşanan şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." - AMASYA

Kaynak: İHA
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Amasya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da boğaz ağrısı çeken 7 yaşındaki Melis acil serviste hayatını kaybetti - Son Dakika

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