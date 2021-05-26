Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek - Son Dakika

Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek

26.05.2021 10:52
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek, System.String[]

AMASYA Şeker Fabrikası'nda dezenfektan ve kolonyanın ham maddesi etil alkolün üretimi, 50 çalışanla 3 vardiya halinde devam ediyor.

AMASYA Şeker Fabrikası'nda dezenfektan ve kolonyanın ham maddesi etil alkolün üretimi, 50 çalışanla 3 vardiya halinde devam ediyor. Koronavirüs döneminde üretim kapasitesi yüzde 100'ü aşan oranda arttırılan fabrikada bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretimi planlanıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımı artan dezenfektan ve kolonya üretiminin ham maddesi etil alkolün üretimi arttı. Bu kapsamda Amasya Şeker Fabrikası da etil alkol üretim kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı. Fabrikada 50 çalışanla, 3 vardiya halinde bu yıl da üretim sezonu başladı. Şeker pancarının melasından yapılan etil alkol, önce kalite kontrolden geçiriliyor, sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

MASATLI: FABRİKA ETİL ALKOL ÜRETİMİNE DEVAM EDECEKAmasya Şeker Fabrikası'nın tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Geçen yıl 8 milyon litrenin üzerinde bir etil alkol üretimi yapıldı, bu yıl da bir bu kadar üretim yapılacak. Salgın sürecinde bizlerin en önemli ihtiyaçlarından biri de etil alkol oldu, çünkü gerek kolonya gerekse dezenfektan üretiminde tamamen bunlar kullanıldı. Üretimin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür tesisler, en zor zamanlarımızda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Fabrika hem şeker hem etil alkol üretimine devam edecek. Pazarlama noktasında da herhangi bir sorun olmadı, bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Ben üretimin bu şekilde devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE İHTİYAÇ DUYULAN ALKOLÜ ÜRETTİK'

2020-2021 yılında bölgeden 670 bin ton şeker pancarı alındığını belirten Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ise, "81 ton civarında toz şeker, 32 bin 500 ton civarında melas üretimi yaptık. 195 bin ton yaş küspe çıkardık. 32 bin 500 ton melasın 14 bin 500 tonunu bu yıl işledik. 2019-2020 yılı için fabrikamız büyük önem arz etti, 8 milyon 600 bin litre alkol ürettik. Bu tarihte Türkiye'de ihtiyaç duyulan alkolü de üretmiş olduk. Ayrıca hastanelerde kullanılmak üzere paketleme tesisini kurarak, paketli etil alkol üretimini de yapıyoruz. Hem dökme hem de bidonlu şekilde etil alkol veriyoruz. 2019-2020 yılında 8 milyon 600 bin, 2020-2021 yılında 4 milyon litre alkol ürettik. Fabrikamızın revizyonunu yaptık ve bakımlarını yaptık, bugün itibariyle üretime yeniden başladık, 3 milyon litre etil alkol daha üreteceğiz. 2020-2021 sezonunda 7 milyon litre alkol üretmiş olacağız" diye konuştu.


Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek
Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek

Koronavirüs, Türkiye, Amasya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya'da bu yıl 7 milyon litre etil alkol üretilecek - Son Dakika


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