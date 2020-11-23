Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

23.11.2020 09:18
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor, System.String[]

AMASYA'da belediye ekipleri kurduğu temizlik timi ile koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

AMASYA'da belediye ekipleri kurduğu temizlik timi ile koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Amasya Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşan 30 kişilik koronavirüs timi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklar her gece yıkanıyor. Cadde ve sokaklarındaki yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri, kamelyalar özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaları fırsat bilerek, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, "Programımız dahilinde tüm cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Bunun dışında köpüklü su ile yıkadığımız alanların çevresinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandıkları bankamatik, çocuk oyun alanları, camiler, cemevleri, okullar ve kamusal alanlarımızın tamamı dezenfekte ediliyor. Koronavirüs timimiz 2 ekipten 30 kişi ile 7/24 saat üzerinden mesaisini sürdürüyor" dedi.


Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Amasya Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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