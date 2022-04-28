Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

28.04.2022 16:59
Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son birkaç gün içinde cami ve okul ile 20'ye yakın iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu hırsızlık zanlısı B.E. yakalandı. Şüphelinin çaldığı 5 bin lira civarındaki parayı ise bir inşaatta sakladığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da cami ve okul ile iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


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