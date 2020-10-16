Amasya'da çamura batan 2 ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çamura batan 2 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erdem Çevik'e ait inekler, Osmanoğlu köyü barajında çamura battı. Uzun uğraşlar sonucu inekler çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla inekleri 2 saatlik çalışma sonucu çamurdan çıkardı.
Hayvanların teslim edildiği Çevik itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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