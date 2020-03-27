Amasya'da çanta fabrikasında ücretsiz maske üretimi başladı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çanta üretimi yapan bir firma, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında maske üretimine başladı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde çanta imalatı yapan bir firma, Sağlık Bakanlığınca gönderilen kumaşlardan bedelsiz olarak koruyucu maske üretiyor. Fabrikada mavi renkte günde yaklaşık 5 bin maske üretilerek sağlık kurumlarının artan maske ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, fabrikadaki çalışmaları inceledi. Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Valiliği koordinesinde fabrikada üretilen maskelerin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceğini söyledi.

Fabrika yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Demirkale, şunları kaydetti:

"Kendileri Kaymakamlığımıza ve Valiliğimize başvurarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında destek olabileceklerini, maske üretimi konusunda yardımcı olabileceklerini belirtti. Valimiz Osman Varol'un girişimleriyle Bakanlığımızdan gerekli kumaşlar temin edildi. Burada ihtiyaç duyulan maske üretimi gerçekleştiriliyor. Desteklerinden dolayı firma yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Maskeler bedelsiz olarak üretilecek."

Firma yöneticisi Ali Yıldız da salgınla mücadelede üzerlerine düşeni yapmak istediklerini dile getirerek ihtiyaç duyulması halinde üretim miktarını artırabileceklerini ifade etti.