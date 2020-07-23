Amasya'da çevre yolu heyecanı - Son Dakika

AMASYA'da, şehir trafiğini rahatlatacak olan ve yapımı 17 yıl süren çevre yolu, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

Amasya'da, 11,3 kilometrelik Çevre Yolu, transit geçiş ile Suluova-Amasya Yolu'nu ayırıp, kentin güneybatısından geçerek Amasya- Turhal Yolu'na bağlayacak. 14 sanatsal yapıyı barındıran çevre yolu, yıllık 110 milyon TL tasarruf sağlayacak, ulaşım süresini yarım saatten 7 dakikaya indirecek. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3.3 kilometre olan 2 çift tüp tünel, 4 çift viyadük, 3 köprülü kavşak, 2 çift köprü ve 3 tek köprü olmak üzere 14 sanat yapısı inşa edildi. Yol, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

AMASYALILAR HEYECANLIAmasyalı Tuncay Çuhadar (47), "17 yıllık özlemimiz sona eriyor. Şehrimizde iki yolumuz bulunuyor. Büyük araçlar da bu güzergahı kullanıyor. Bundan dolayı trafikte büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Çevre yolumuzun hizmete açılması ile birlikte, Amasya'mızın trafik sorununu büyük ölçüde aşacağını düşünüyorum. Şehrimize yapılan hizmetten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Amasya'mıza hayırlı olsun" dedi.

17 yıldır Amasya'da trafik sıkıntısı yaşadıklarını belirten Muammer Eraslan ise, "Bugün sabah şehir merkezimizde büyük araçlar trafiği sıkıştırdı. Ağır tonajlı araçlar yüzünden asfaltımızı sürekli yenilemek zorunda kalıyoruz. Çok şükür devletimiz imkanlarını seferber ederek, çevre yolumuz 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılacağı tören ile trafiğe açılacak. Şehrimize ve halkımıza bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.