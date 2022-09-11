Amasya'da çiftçi serasında ölü bulundu - Son Dakika
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Amasya'da çiftçi serasında ölü bulundu

11.09.2022 15:30
Amasya'da çiftçi serasında ölü bulundu

Amasya'da çiftçi serasında ölü bulundu.

Amasya'da çiftçi serasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükkızılca köyünde sebze serası olan Zekeriya Yüce'yi (41) yakınları serada yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yüce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yüce'nin cenazesi, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Yüce'nin, demir çubuğun onarımını yaptığı seranın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına teması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da çiftçi serasında ölü bulundu - Son Dakika

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