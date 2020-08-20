Amasya'da çiftçilerden tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi talebi - Son Dakika

Amasya'da, bir araya gelen çiftçiler tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi taleplerini dile getirdi.

Merkeze bağlı Kızılca köyü meydanında toplanan çiftçiler, ellerinde pankartlarla köyde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi şubesi önüne kadar yürüdü.

Çiftçiler adına açıklama yapan Osman Yüce, çiftçilerin gecesini gündüzüne katıp sabah gün doğmadan tarlalarına gidip gece yarılarına kadar çalışan insanlar olduğunu söyledi.

Çiftçilerin, tarımsal kredi faiz oranlarından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Yüce, yetkililere seslendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Köylümüz sizden borçlarının silinmesini istemiyor sadece ana para haricinde afaki faiz oranının silinmesini, katılım katkı payının kaldırılmasını, borçların yeniden yapılanmasını istemektedir. Bu insanlara kulak verin, bu insanlara yardım edin, yaz kış yağmur çamur demeden, düğün bayram bilmeden milletine devletine hizmet eden bu yürekli cesur insanları faiz batağından lütfen kurtarın."

Çiftçiler, açıklamanın ardından dağıldı.