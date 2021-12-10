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Amasya'da çiftçilere 20 bin kiraz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Amasya'da çiftçilere 20 bin kiraz fidanı dağıtıldı

10.12.2021 16:07
Amasya'da çiftçilere 20 bin kiraz fidanı dağıtıldı

Amasya Valiliği koordinesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında çiftçilere kiraz fidanı dağıtıldı.

Amasya Valiliği koordinesinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında çiftçilere kiraz fidanı dağıtıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, yeni dünya düzeninde tarımsal üretimin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaptıkları üretimle ülke ekonomisine can verdiğini vurgulayan Masatlı, "Dünyada iyi bir tarım ülkesi olarak gösteriliyoruz. Yeni dünya düzeninde ülkeler kendi kendine yetebilen, gıda arzı bakımından dışa bağımlı olmayan konuma gelmek istiyor. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz bütün alanlarda olduğu gibi tarım alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarıların yanı sıra teknik personelinden ekipmanına, tohumdan gübresine, hibe desteğinden teşviğe kadar farklı alanlarda tarım sektörümüz ve çiftçimiz için çaba sarf edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Masatlı, 2023 hedefleri doğrultusunda tarım ve diğer alanlarda Amasya için belirlenen hedeflerin gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında İl Özel İdaremiz marifetiyle 390 dekar alana yönelik fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sene de sağ olsunlar, başta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve milletvekillerimizin de gayretleriyle DOKAP'a dahil olduk. Bu kapsamda bugün dağıtacağımız kiraz fidanlarına yüzde 75 destek olan DOKAP kaynağıyla beraber, bunun maliyeti yaklaşık 390 bin liradır. 400 dekar sahada meyve bahçesi oluşturacağız. 5 bin 100 kilometrekare alana sahip bir vilayet olmamız sebebiyle bu rakam küçümsenecek bir rakam değildir. Bu sebeple bizler bu yatırımın değerini çok iyi bileceğiz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Trabzon hurması, elma ve diğer meyve türlerinin de fidan dağıtımı devam edecektir. 1 ay içinde takribi 1,5 milyon liranın üzerinde bedele sahip çeşitli fidanların dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Programda, konuşmaların ardından çiftçilere 20 bin kiraz fidanı dağıtıldı.

Doğu Karadeniz Projesi, Mustafa Masatlı, Amasya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da çiftçilere 20 bin kiraz fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da çiftçilere 20 bin kiraz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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