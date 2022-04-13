Amasya'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Amasya Valiliği tarafından "Nadas Alanlarında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Amasya'nın coğrafya itibarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan bir il olduğunu söyledi.

Son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destek ve teşvikten Amasya'nın da payını aldığına işaret eden Masatlı, özellikle temel gıda ürünlerinden yemeklik yağlarda yaşanan fiyat istikrarsızlığının ülkede yüksek oranda kullanılan ayçiçeği yağının milli imkanlarla üretilmesini daha da önemli kıldığına dikkati çekti.

Valilik öncülüğünde 2021 yılında hem kuraklığın etkilerini asgari seviyede tutmak hem de kısmen ithalatı yapılan ayçiçeği üretimine katkı sunmak için 55 bin dekarlık alanda ekilmek üzere çiftçilere tohum desteği verdiklerini anlatan Masatlı, "Bu yıl ise ayçiçeği tohumu desteklerimizi daha da artırıyoruz. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla 80 bin dekarlık alanda ekilmek üzere toplam bedeli 6,4 milyon lira olan 3 bin 200 ünite tohumu yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilerimize teslim ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ayçiçeği tohumları, Vali Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.