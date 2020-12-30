Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı

30.12.2020 18:33
Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı, System.String[]

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ortak proje kapsamında çiftçilere, Amasya cennet hurması fidanı dağıtıldı.

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ortak proje kapsamında çiftçilere, Amasya cennet hurması fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, insanın var olmasıyla başlayan tarımın tarih boyunca daima en temel uğraşlardan biri olduğunu söyledi.

Yılın son günlerinde, çiftçilere, kiraz fidanı, elma fidanı ve son olarak da cennet hurması fidanı dağıttıklarını ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren sanayi ve diğer hizmet alanlarına kayan ağırlık, gıdanın önem kazanmasıyla yeniden tarıma dönmeye başlamıştır. İlimiz açısından bakıldığında ise Amasya tarım ve hayvancılıkta bölgemizin merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemiz genelinde şeker pancarı tohumunda birinci, kuru soğanda ikinci, Amasya elmasında üçüncü, bamya ve salatalık dahil çeşitli ürünlerde de beşinci sırada yer almaktayız."

Önümüzdeki yıl sulama yatırımlarını 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık fidan dağıtımında bulunduk. Seneye bu rakamları daha da artırmak için çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimizin her alanda çok önemli çalışma ve politikaları oldu. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe ve son yıllarda özellikle savuma sanayisinde önemli atılımlar yapıldı. Biz artık dünyanın örnek aldığı önemli ülkelerden biriyiz. Bize gösterilen 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda herkes işini ve sektörünü küçümsemeden ülkemizin yarınları için çalışmalıdır, üretmelidir."

Törene, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Amasya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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