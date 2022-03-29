Çiftçilere damızlık manda dağıtıldı - Son Dakika

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Amasya'da manda yetiştiriciliği yapan işletmelere "Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 15 damızlık manda boğasının dağıtımı gerçekleştirildi.

Manda sayısı bakımından Türkiye'de önemli bir konumda bulunan kentte, Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi ve yüksek verimli manda yetiştiren işletme sayısının artırılması için İl Özel İdaresinin finansal desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde manda yetiştiriciliği yapan çiftçilere 15 damızlık mandanın teslimi için program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, kentin tarım ve hayvan çeşitliliği ile hayvan sayısına bakıldığında bu alanda Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Amasya'yı "tarım ve hayvancılık şehri" olarak nitelendiren Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manda Üreticileri Birliği, hayvan sayılarının artması maksadıyla bizden damızlık manda talebinde bulundu. Bizde sütü, yoğurdu ve diğer ürünleri oldukça değerli olan manda varlığını arttırmak adına üreticilerimize ilk etapta 2021 yılında 20 adet damızlık manda dağıtımı yaptık, şimdi de yapıyoruz. Bu noktada üreticilerimizden gayretle çalışmalarını ve hayvan varlıklarını artırarak, hem kendilerine gelir elde etmelerini, hem de ilimiz ekonomisine katma değer sağlamalarını beklemekteyiz. Bundan sonra da tarımın ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projelerimiz artarak devam edecektir."

Masatlı'nın konuşmasının ardından hak sahibi çiftçilere kurayla damızlık mandaları verildi.