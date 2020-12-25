Amasya'da çiftçilere elma fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ortak proje kapsamında çiftçilere, Amasya elması fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, insanın var olmasıyla başlayan tarımın tarih boyunca daima en temel uğraşlardan biri olduğunu söyledi.

Amasya elmasının kendine has kokusu ve tadının diğer elma cinslerinden ayırt edici özelliği olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"İlimizle özdeşleşen Amasya elması, bu yönleriyle ülkemiz genelinde büyük rağbet görmektedir. İlimizin ana sektörü tarımdır. Büyük, güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşmak için kamu ve özel sektör olarak var gücümüzle çalışmalı ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımalıyız. Bugün dağıtacağımız fidanlar bir başlangıçtır. Burada önemli olan ürünlerimizi ülke ve dünya pazarlarına sunabilmektir. Bu noktada çalışmalarına başlanan Taşova Organize Sanayi Bölgesi ile Amasya Organize Sanayi Bölgesinde tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine yönelik birtakım çalışmalarımız da olacaktır."