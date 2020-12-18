Amasya'da çiftçilere kiraz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Amasya Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ortak proje kapsamında çiftçilere kiraz fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda konuşan Vali Masatlı, yeni dünya düzeninde tarımsal üretimin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaptıklar üretimle ülke ekonomisine can verdiğini vurgulayan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada iyi bir tarım ülkesi olarak gösteriliyoruz. Yeni dünya düzeninde ülkeler kendi kendine yetebilen, gıda arzı bakımından dışa bağımlı olmayan bir konuma gelmek istiyor. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz bütün alanlarda olduğu gibi tarım alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Bu başarıların yanı sıra teknik personelinden ekipmanına, tohumdan gübresine, hibe desteğinden teşvike kadar farklı alanlarda tarım sektörümüz ve çiftçimiz için çaba sarf edilmektedir."

2023 hedefleri doğrultusunda tarım ve diğer alanlarda Amasya için belirlenen hedeflerin gerçekleştirildiği anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bugün hayvancılıkta ülkemiz ortalamasına göre iyi bir konumdayız. Tarımda ise ülkemiz genelinde şeker pancarı tohumunda birinci, kuru soğanda ikinci, Amasya elmasında üçüncü, bamya ve salatalık dahil çeşitli ürünlerde de beşinci sırada yer almaktayız. Bunlarla birlikte Amasya denince akla meyve ve meyvecilik gelmektedir Geçmiş yıllarda bu alanda pek çok çalışma hayata geçirilmiştir. İl Özel İdaremiz tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz kiraz fidanı dağıtımının yaklaşık bedeli 350 bin liradır."