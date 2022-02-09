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Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

09.02.2022 17:06
Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden Y. Y, E.K, İ.Y, ve M.G. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Cumhuriyet Caddesi, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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