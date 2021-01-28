Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde samanlıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kavaloğlu köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Amasya, Erbaa ve Samsun itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.