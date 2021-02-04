Amasya'da 2 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi Kilitli Sokak'ta 2 evin bitişiğindeki odunlukta yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri Amasya Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bitişikteki eve de sıçrayan alevler ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü. Yangında hasar gören evde yaşayan 74 yaşındaki Adil Karpuz, kendisinin ve eşinin dumandan etkilenmeden komşularının sayesinde kurtarıldığını belirtti. Yangına ilk önce mahalle muhtarı Osman Öngül ile birlikte müdahale eden mahalle sakinlerinden Aslan Ustaoğlu önce bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

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