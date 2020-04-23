Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangın sonucu binanın bodrumunda ise hasar oluştu.

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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