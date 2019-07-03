Son Dakika Haberleri: Amasya'da cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası
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Amasya'da cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Amasya'da hastalıklarına çare aramak, bazı sıkıntılarından kurtulmak için kendisine başvuran kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Amasya'da cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası, System.String[]
Amasya'da hastalıklarına çare aramak, bazı sıkıntılarından kurtulmak için kendisine başvuran kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bazı hastalıklarına ve eşiyle arasında olan sıkıntılara çare arayan bir kadın, yakınlarının tavsiyesiyle gittiği O.İ'nin (75) kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.
Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "üfürükçülük" yaptığı öne sürülen O.İ'nin evine düzenledikleri operasyonda, muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen safran maddesi ile çok sayıda yazılmış muska ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.İ, emniyete getirildi.
İmam hatiplikten uzun yıllar önce atıldığı öğrenilen O.İ'nin bu şekilde bazı kadınları dolandırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57 Kaynak: AA
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