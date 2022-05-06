Amasya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri B. yönetimindeki 16 FB 052 plakalı cip, Merzifon- Çorum kara yolu 6. kilometresinde Alaattin G. idaresindeki 19 BC 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fikri B'nin kullandığı araç devrildi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Alaattin G. ile araçlarda bulunan B.A. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.