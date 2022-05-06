Amasya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

06.05.2022 20:03
Amasya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri B. yönetimindeki 16 FB 052 plakalı cip, Merzifon- Çorum kara yolu 6. kilometresinde Alaattin G. idaresindeki 19 BC 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Fikri B'nin kullandığı araç devrildi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Alaattin G. ile araçlarda bulunan B.A. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor

Tragger, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:18:56. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement