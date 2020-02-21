Amasya'da çocuk hastaları hastanede çizgi film karakterleri karşılıyor - Son Dakika
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Amasya'da çocuk hastaları hastanede çizgi film karakterleri karşılıyor

6 saat önce

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde, çocuk polikliniklerinin kapıları ile muayene odalarına, çocukların hastane korkularını yenmeleri amacıyla çizgi film karakterlerinin resimleri yapıştırıldı.

Amasya'da çocuk hastaları hastanede çizgi film karakterleri karşılıyor, System.String[]

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde, çocuk polikliniklerinin kapıları ile muayene odalarına, çocukların hastane korkularını yenmeleri amacıyla çizgi film karakterlerinin resimleri yapıştırıldı.

Hastane yönetiminin aldığı karar doğrultusunda çocukların korkularını yenmesi için muayene odalarının duvarlarına ve poliklinik kapılarına yapıştırılan resimler, çocuk hastalara ve ailelerine moral oluyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ercan Kayış, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmayı yaptıktan sonra çocuklardan ve ailelerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Hastanede çocuklar için başka çalışmalar da yapmayı planladıklarını anlatan Kayış, "Amacımız çocuklarımızın tedirgin olarak gelmesini engellemek. Böylece çocukların kalbine gitmenin ne kadar kolay olduğunu da anlıyoruz." dedi.

Çocuğunu hastaneye getiren Gökçen Çelebisina da çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız kapılardaki resimleri görünce çok mutlu oluyor. Çok güzel bir çalışma olmuş." ifadesini kullandı.

Amasya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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