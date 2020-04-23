Amasya'da çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da çocukların '23 Nisan' bayramı sürprizlerle kutlandı - Son Dakika

Amasya'da çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı

6 saat önce

Amasya ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürprizler yapıldı.

Amasya'da çocukların

Amasya ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürprizler yapıldı.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

23 Nisan doğumlu olan İrem Tauna Ejder için hazırlanan doğum günü pastası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ve beraberindekiler tarafından öğrencinin evine götürüldü.


Kapıda mumların yakılmasının ardından evin kapısını çalan Gültekin ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı ve hediye verdi.

Merzifon

Merzifon ilçesinde 23 Nisan'da doğan 10 çocuğa Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.


Merzifon Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 10 çocuğun evine giderek, doğum günü sürprizi yaptı.


23 Nisan'da doğan çocuklar ise pastalarının mumlarını üfleyerek alkışlar eşliğinde söndürdü.

Suluova

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocukları ziyaret etti.

Davu, dünyada çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocukların cıvıl cıvıl seslerini, gülüşlerini ve neşelerini duyamadan geçiriyor olmanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da pencere süslemek için resim yaparken anneannesinin çektiği videoda, "Ben süslüyorum ama Fatih Üçok gelir mi ki?" diyen Beren Nadire Şahin'i ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Taşova

Taşova ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan iki ortaokul öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.


Öğrenciler için hazırlanan pastalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve beraberindekiler tarafından öğrencilerin evlerine götürülerek doğum günleri kutlandı.

23 Nisan, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:30 Kaynak: AA

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