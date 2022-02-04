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Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı - Son Dakika

Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı

04.02.2022 13:15
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı

Amasya'da dağdan kopan kaya kütlesi bir binanın duvarını ve camını parçaladı.

Amasya'da dağdan kopan kaya kütlesi bir binanın duvarını ve camını parçaladı. Çıkan gürültüyü deprem olduğunu ya da çatıdan kar kütlesi düştüğünü sanan ev sahipleri, çamaşır makinesi büyüklüğündeki kaya kütlesini görünce korkuya kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte geç saatlerde Çakallar kayasından yuvarlanan kaya kütlesi Şehirüstü Mahallesi'nde yaşayan Burak Çakır'ın evine isabet etti. Boş odanın duvarı ve camında hasara yol açan taşı gören 26 yaşındaki Çakır durumu AFAD'a bildirdi.

Bir et işletme tesisinde çalıştığını ve 5 ay önce evlendiğini belirten Çakır, "Yoğun kar nedeniyle çatıdan kütle düştüğünü ya da deprem olduğunu düşündük. O kadar büyük bir patlama sesiyle uyandık ki. Taş olduğunu düşünemedik" dedi.

Çakır, kendisine yardım edilmesini istedi.

AFAD yetkilileri ve mahalle muhtarı da eve gelerek incelemede bulundu. - AMASYA

Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı
Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı

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Burak Çakır, Amasya, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da dağdan kopan kaya eve çarptı - Son Dakika


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