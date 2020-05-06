Amasya'da davul yerine bando konseri ile sahura kalkıyorlar - Son Dakika

Amasya'da davul yerine bando konseri ile sahura kalkıyorlar

AMASYA'da belediye bandosu 156 yıllık ramazan geleneğini sürdürerek, vatandaşları sahura koronavirüs salgınını anlatan maniler, marşlar ve çaldıkları eserlerle uyandırıyor.

Amasya'da üstü açık otobüsle ve yaya olarak mahalleleri gezen belediye bando ekibi vatandaşları maniler ve marşlarla sahura kaldırıyor. Amasyalılar ise bandonun konserlerine balkonlarından alkış tutarak eşlik ediyor. Gelenek kentte 156 yıldır yaşatılıyor.

Bando Şefi Hakan Dinçer, koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır evlerinde kalan halka mini konserler verdiklerini belirterek "Davulcu arkadaşımız salgını ve Amasya'yı anlatan maniler seslendiriyor. Halkımızın isteklerine de cevap vererek, onların evde sıkılmamalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizler de bu süreçte evde kal Amasya, evde kal Türkiye mesajını bir kez daha hatırlatmak istiyorum? dedi.

156 yıllık Ramazan geleneğinin belediye bando takımı tarafından iftarda olduğu gibi sahurda da devam ettiğini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da "Bandomuzun mahalle aralarına girmesindeki asıl sebep, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde olmalarıdır. Bir şekilde hem halkımızın evlerinde sıkılmamalarını sağlamak, hem de 156 yıldır devam eden geleneğimizin devam etmesini sağlamaktır. Bu şekilde de uzun zamandır evlerinde olan vatandaşlarımıza biz sizinle beraberiz mesajını vermek amacıyla bandomuzu mahalle aralarında dolaştırıyoruz? dedi.