Son Dakika Haberleri: Amasya'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Amasya'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Amasya'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

7 saat önce

Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Irak'ta faaliyette bulundukları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.


Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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