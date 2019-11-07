Amasya'da DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
7 saat önce
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Irak'ta faaliyette bulundukları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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