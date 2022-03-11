Son dakika haber! Depoda korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

11.03.2022 19:40

Son dakika habere göre Depoda korkutan yangın Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Depoda korkutan yangın

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir depoda çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Taşova ilçesindeki Fevzi Topkara'ya ait 2 katlı evin arka kısmında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında bazı tarım aletleri ve eve ait eşyalar zarar gördü. Yangın eve sirayet etmeden Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın
Son dakika haber! Depoda korkutan yangın

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Taşova, Yangın, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Depoda korkutan yangın - Son Dakika


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