Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

09.05.2022 10:30
Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Amasya'nın Yeşildere köyünde Ömer Sümer (29), dere kenarında ölü olarak bulundu.

Amasya'nın Yeşildere köyünde Ömer Sümer (29), dere kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, köyün girişindeki köprüden geçen vatandaşlar bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Sümer'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Daha önce uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edilen Sümer'in vücudunda darp ya da başka bir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - AMASYA

Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
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112 Acil, Jandarma, Amasya, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da dere kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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