Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: "Ağır yaralımız yok" - Son Dakika
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Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: "Ağır yaralımız yok"

23.03.2022 11:10

Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında.

Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: "Ağır yaralımız yok"

AMASYA Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 18'si kadın tarım işçisi olan yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Geçmiş olsun dileğini ilettiği yaralılarla görüşüp durumları hakkında bilgi alan Masatlı, "Minibüsün takla atması sonucu 19 tarım işçimiz yaralandı. Şu an itibariyle ağır bir yaralımız yok. İnşallah en kısa sürede tedavileri yapılıp taburcu edilecekler" dedi.

Yıldızköy mevkiinde kontrolden çıkarak devrilen 05 ABD 813 plakalı minibüsün sürücüsü Kadriye Aydoğdu kaza anını anlattı. Aydoğdu, "Hızlı değildim. Vitesimi küçültüp sağıma, soluma baktıktan sonra viraja girmemin ardından arabayı toparlayamadığım için arkası savruldu" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok
Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: Ağır yaralımız yok

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AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ 19 YARALI AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI AMASYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 19 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: 'Ağır yaralımız yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında... Amasya Valisi Masatlı: "Ağır yaralımız yok" - Son Dakika
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