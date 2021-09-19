Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merzifon'dan Amasya yönüne giden Hüseyin Cihan (21) idaresindeki 05 FL 277 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi Tersakan kavşağında refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçtaki Emirhan Ertan (20) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.