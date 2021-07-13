Devrilen otomobilin sürücüsü ile oğlu yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Rıza Bal (51) yönetimindeki 05 DF 174 plakalı otomobil, Keçi köy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan oğlu Mehmet Can Bal (25) yaralandı. Rıza Bal, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi, Mehmet Can Bal ise Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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