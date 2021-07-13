Devrilen otomobilin sürücüsü ile oğlu yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü ile araçta bulunan oğlu Mehmet Can Bal (25) yaralandı. Rıza Bal, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi , Mehmet Can Bal ise Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

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