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Amasya'da Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor
6 saat önce
Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Amasya Üniversitesi kampüslerinde kurulan stantlarla, Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Amasya Üniversitesi kampüslerinde kurulan stantlarla, Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor.
Stantları gezen İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Keşfelioğlu, genç kuşaklara manevi yön kazandırmanın önemini vurguladı.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir ve akademisyenler de gençlere yönelik yapılan çalışmalarından dolayı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ekibini tebrik etti.
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