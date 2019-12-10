Son Dakika Haberleri: Amasya'da Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor
Son Dakika Güncel Amasya'da Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor - Son Dakika

Amasya'da Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor

6 saat önce

Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Amasya Üniversitesi kampüslerinde kurulan stantlarla, Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor.

Amasya'da Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor, System.String[]

Amasya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Amasya Üniversitesi kampüslerinde kurulan stantlarla, Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor.

Stantları gezen İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Keşfelioğlu, genç kuşaklara manevi yön kazandırmanın önemini vurguladı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir ve akademisyenler de gençlere yönelik yapılan çalışmalarından dolayı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ekibini tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya Üniversitesi, Amasya Müftülüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Diyanet çalışmaları öğrencilere anlatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]