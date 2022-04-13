Amasya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

13.04.2022 12:30
Amasya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin araçla Kahramanmaraş'a geleceği bilgisini alan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde önlem alan ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 374 çeyrek altın ve 3 bin 200 lira nakit para ele geçirilirken Ö.Ö, İ.Ç. ve M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ele geçirilen altın ve nakit parayla birlikte Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika
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