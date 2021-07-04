Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu - Son Dakika

Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu

AMASYA - Amasya'da aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu, seraları ve çatıları deldi. Vatandaşlar yaşanan felaketin büyüklüğünü ve o anları anlattı. Çatıdan sızan güneş ışıkları ise felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Büyükbaş hayvanın kafasına isabet etti, hayvan bayıldı,

Eymir Mahallesi Muhtarı Cemalettin Öztürk, Ahırın deforme olmuş kısmından büyükbaş hayvanın kafasına isabet eden dolu nedeniyle hayvanın bayıldığını belirtti. Öztürk; "Çatıdan sızan güneş ışıklarından felaketin büyüklüğü anlaşılıyor. Rabbim bununla bıraksın, afetinden bizleri korusun. Yaklaşık 72 hane var mahallemizde 28 tanesinin durumu böyle. Afat Amasya İl Müdürlüğü ekiplerimize haber verdik, ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattılar. Amasya Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

32 yaşında olduğunu,, bu yaşıma kadar Suluova'da böyle felaket görmediğini ve yumurta büyüklüğünde dolu yağışı ile ilk defa karşılaştıklarını söyleyen Osman Çoban, "Dolu yağışı ile seramız delik deşik oldu. Buna da şükrediyoruz. Rabbim afetinden bizleri muhafaza eylesin" diye konuştu.

Yaşanan felaket sonrasında bölgeye giden AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ise dolu felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.