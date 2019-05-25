Son Dakika Haberleri: Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

2 saat önce

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdiAmasya'da sabah saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilçelerde bazı tarım arazileri zarar gördü.

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
Amasya'da sabah saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilçelerde bazı tarım arazileri zarar gördü. Kentte sabahın erken saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü, bazı ilçelerdeki tarım arazileri de zarar gördü. Vatandaşlar araçlarını, misket büyüklüğündeki doludan araçlarının üzerini karton ve bez örterek korumaya çalıştı. Amasya Valiliğince yapılan açıklamada, zarar gören arazilerde tespitlerde bulunarak zararın telafisi için çalışma yürütüleceği duyuruldu. Açıklamada Konuya derhal müdahale etmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince saha çalışmalarına başlandığı belirtildi. Hasar oluşan noktaların tespit işlemleri büyük bir hassasiyetle yürütülüyor denildi.
Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:54 Kaynak: DHA
Sabah, Dolu Yağışı, Amasya, Güncel
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