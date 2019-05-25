Son Dakika Haberleri: Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

47 dakika önce

AMASYA kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

Amasya'da dolu tarım arazilerine zarar verdi, System.String[]
AMASYA kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi. 
Kent merkezi ve bazı ilçelerde sabahın erken saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ilçelerdeki tarım arazileri de zarar gördü. Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, zarar gören arazilerde tespit çalışması yapılıp, zararın telefisi için çalışma yürütüleceği duyuruldu. Açıklamada "Konuya derhal müdahale etmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince saha çalışmalarına başlandığı belirtildi. Hasar oluşan noktaların edilerek tespit işlemleri büyük bir hassasiyetle yürütülüyor" denildi. 


- Amasya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:31 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, Sabah, Amasya, Güncel
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