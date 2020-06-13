Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. İlçeye bağlı Özalakadı köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu, tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Özmen, köyde incelemelerde bulundu. Dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre, ayçiçeği, buğday ve arpa ekili yaklaşık 2 bin 500 dekar ekili alanda hasar oluştuğunu belirten Özmen, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Özmen, resmi hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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