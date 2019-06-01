Amasya'da dolu zararı büyük

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu yağışında tarım arazileri zarar gördü. İlçede tamamlanan hasar tespit çalışmalarında, 36 köyde, buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, haşhaş ve meyve ağaçlarının yer aldığı 198 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi. Çiftçiler kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.Merzifon'da geçen hafta yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, tarım arazileri de zarar gördü. İlçe sakinleri misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı. İlçede dolunun ardından Amasya Valiliği'nce başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı. Çalışmada, 36 köyde, buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, haşhaş ve meyve ağaçlarının yer aldığı 198 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi. Çiftçiler yetiştirdikleri ürünlerin dolu ile büyük zarar gördüğünü belirterek, kendilerine yardım eli uzatılmasını talep etti.Dolunun özellikle yoğun hububat üretiminin yapıldığı ovadaki köylere zarar verdiğini söyleyen Merzifon Ziraat Odası Başkanı Erkan Aktaş, "Çiftçilerimiz çok mağdur durumda. Çiftçinin bırakın tohumu, samanını koyacak hali kalmadı. 36 köyümüze dolu nedeniyle 198 bin dekar alan zarar gördü. Tarlalarda yüzde 80 ile yüzde 100 oranında zarar var. Buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, haşhaş, meyve ağaçları zarar gördü. Buğday tarlalarında başaklar kırıldı. Tarlalar kurumaya başladı. Hayvanlarımız için samanda yok, hayvanlar da aç kalacak. Saman yapılabilecek tarlaları çiftçilerimiz toparlıyorlar. Bu köylerin afet kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi.'EKECEK TOHUMUMUZ BİLE YOK'Destek verilmemesi halinde çiftçilerin tarlalarını ekemeyeceklerini dile getiren Aktaş, "Bize destek verilmesi gerekiyor ki seneye tarlamızı ekelim. Seneye tarlamızı ekeceğimiz tohumumuz yok. Mazot paramız yok. Tarım sigortası olan çiftçilerimiz destek alıyor ancak sigortası olmayan çiftçilerimiz de var. Afet kapsamına alınıp çiftçimize nakdi yardımı olabilir ya da tohum gübre desteği verilip, yeniden çiftçimizin üretebileceği şekilde ayakta tutulması lazım. Bu noktada biz gerekli yerlerle görüşmelerimizi yaptık. Buraya görevliler geldi, tespitler yapılıyor. Bir çalışma yapılıyor. Çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla bu durumun altından kalkması mümkün değil. Devletimiz yardım etmeli" diye konuştu.'PERİŞAN DURUMDAYIZ'Ekili arazilerin biçilecek durumunun olmadığını söyleyen Balgöze Köyü Muhtarı Aydın Dağcı da "Şu an arazimizde hiç biçilecek hal kalmadı. Komple buğdaylarımız, ayçiçeklerimiz, şeker pancarımız, mısırlarımız hepsi zarar gördü. Biz bitik ve perişan durumdayız. Biz borç erteleme değil, borçların silinmesini, tohum, gübre, mazot yardımı yapılmasını istiyoruz. Tekrar güz ayları geldiği zaman çiftçimiz tarlalarını ekemeyecek durumda. Herkesin bankalara borçları var. Borçla alıp ekip biçiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Hayvancılık da yapıyoruz. Hayvanlarımızın samanları da gitmiş durumda. 36 köyün afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz" dedi.

- Amasya