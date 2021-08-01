Üye Girişi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi

01.08.2021 11:46
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi, System.String[]

Amasya'da çeşidine göre kilosu 2,5 ile 4 lira arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Amasya'da çeşidine göre kilosu 2,5 ile 4 lira arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Örtü altı seralarda Mart ayında toprakla buluştuğu günden bu yana büyük emeklerle yetiştirilen domates Haziran ayında başlayan hasadının ilk günlerinde çeşidine göre 2,5 ile 3,5 lira arasındaki fiyatlarla alıcı buldu. Kurban Bayramı öncesinde fiyatı 4 liraya ulaşan domates üreticisini sevindirdi.

Yazıbağları Mahallesi'nden Hilmi Acar, "Domates çeşidine göre2,5 ile 4 lira arasında olan fiyatı ve verimiyle yüzümüzü güldürdü. Bu sene Amasya topraklarında domates üreticisi hakkını aldı" dedi. Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü kentte yetiştirilen domatesleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini anlatan Acar, kalitesi ve lezzetine güvendikleri ürünlerinin kokusunun kısa sürede evin her yanını sardığına işaret etti. Karaköprü köyünden Süleyman Öksüz de, yöredeki köylerde yaz boyunca sebze hasadında üreticilerin yanı sıra Güneydoğu kentlerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin de istihdam edildiğini vurguladı.

Emek verip yetiştirdikleri ürünlerinin yaklaşık 2 kat fiyatla marketlerde satılmasına tepki gösteren Dadı köyünden Mehmet Gülsoy ise "Bizden 4 liraya alıp tezgahta 8 liraya satıyorlar. Bu piyasayı kim oluşturuyor?" diye konuştu. - AMASYA

Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi

Haziran, Domates, Amasya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri 11:31 Canı pahasına alevlerle mücadele eden yangın şehidinin son görüntüleri Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı 11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 11:16 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı
Son Dakika: Bir güzel haber de Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı 11:11 Son Dakika: Bir güzel haber de Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı 11:05 İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu 00:37 Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü 22:04 Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı

Son Dakika Haberleri
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:13 Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı
11:11 Son Dakika: Bir güzel haber de Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı
11:10 Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda
11:07 Berkan Kutlu transferinde senet krizi! Başkan Burak Elmas kefil oldu
11:05 İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! büyüyen tartışmada karısını bıçakladı İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! büyüyen tartışmada karısını bıçakladı         
11:27
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı         
11:13
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi         
10:22
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 11:51:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement