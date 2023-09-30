Amasya'da düğün yolunda kaza: 2 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Amasya'da düğün yolunda kaza: 2 kadın hayatını kaybetti

Amasya\'da düğün yolunda kaza: 2 kadın hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 30.09.2023 22:18

Amasya'nın Kaleköy köyünde yapılan bir düğüne giderken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti. Kazada, düğün hediyesi olarak verecekleri zarflar ellerinde kalan kadınların görüntüsü yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölüm düğüne giderken yakaladı
AMASYA - Amasya'da köyde yapılan bir düğüne giderken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti. İki kadından geriye, düğün hediyesi olarak verecekleri zarflar kaldı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy'de akşam saatlerinde yapılan bir düğün için yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Naime Kaleköylüoğlu ve Naime Şahin'e Mustafa Kemal B.'nin kullandığı 05 ADD 727 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Öte yandan, iki kadının düğün hediyesi olarak verecekleri paraların içinde olduğu zarfların ellerinde kaldığı görüntü yürek burktu. Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya - Tokat karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da düğün yolunda kaza: 2 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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