Damat damat olalı böyle işkence görmedi

Amasya'da bir grup arkadaşın gelenek haline getirdiği yumurtalı, sirkeli sulu düğün eğlencesinin son kurbanı Berat Balcı oldu. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğrayan damadın başından sirkeli su, yağ, un ve ketçap döküldü. Hızını alamayan arkadaşları bunlarla yetinmeyerek damadı sulama havuzuna attılar. Ertesi gün düzenlenen düğün ile dünyaevine giren damat yaşadığı şokun etkisini atlatıp doyasıya eğlendi.

"BÖYLESİ HİÇBİR DAMADIN BAŞINA GELMEDİ"

Yakın arkadaş grubunda bulunanların çoğunun düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan Berat Balcı, "Zamanında bende aynısını onlara yapmıştım. Beni adeta pastaya çevirirler. Yumurtalar kafama taş gibi geldi. Sonrada havuza attılar. Böylesi hiçbir damadın başına gelmedi" dedi.

"İLK YUMURTAYI HEP BERAT ATMIŞTI"

Geleneğin ilk olarak kendi düğününde başladığını hatırlatan Emre Kermen de, "İlk yumurtayı hep Berat atmıştı. Arkadaşlarımızdan sadece yumurtayla saldırdığımız yada sadece havuza attığımız vardı. Sıra Berat'a gelince yumurtaya, sirkeye, una bulayıp peşinden havuza attık. Yani hepsini birlikte yaptık" diye konuştu.