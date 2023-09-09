Damat damat olalı böyle işkence görmedi - Son Dakika

Damat damat olalı böyle işkence görmedi

Son Güncelleme: 09.09.2023 11:37

Amasya'da bir düğünde damadın başına gelmeyen kalmadı. Yumurta sağanağına tutulan damat başından sirkeli su, yağ, un ve ketçap döktükten sonra arkadaşları tarafından sulama havuzuna atıldı.

Amasya'da bir grup arkadaşın gelenek haline getirdiği yumurtalı, sirkeli sulu düğün eğlencesinin son kurbanı Berat Balcı oldu. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğrayan damadın başından sirkeli su, yağ, un ve ketçap döküldü. Hızını alamayan arkadaşları bunlarla yetinmeyerek damadı sulama havuzuna attılar. Ertesi gün düzenlenen düğün ile dünyaevine giren damat yaşadığı şokun etkisini atlatıp doyasıya eğlendi.

Damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta, un ve yağa buladılar sonra havuza attılar

"BÖYLESİ HİÇBİR DAMADIN BAŞINA GELMEDİ"

Yakın arkadaş grubunda bulunanların çoğunun düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan Berat Balcı, "Zamanında bende aynısını onlara yapmıştım. Beni adeta pastaya çevirirler. Yumurtalar kafama taş gibi geldi. Sonrada havuza attılar. Böylesi hiçbir damadın başına gelmedi" dedi.

Damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta, un ve yağa buladılar sonra havuza attılar

"İLK YUMURTAYI HEP BERAT ATMIŞTI"

Geleneğin ilk olarak kendi düğününde başladığını hatırlatan Emre Kermen de, "İlk yumurtayı hep Berat atmıştı. Arkadaşlarımızdan sadece yumurtayla saldırdığımız yada sadece havuza attığımız vardı. Sıra Berat'a gelince yumurtaya, sirkeye, una bulayıp peşinden havuza attık. Yani hepsini birlikte yaptık" diye konuştu.

Damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta, un ve yağa buladılar sonra havuza attılar
Damadın başına gelmeyen kalmadı: Önce yumurta, un ve yağa buladılar sonra havuza attılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Damat damat olalı böyle işkence görmedi - Son Dakika


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