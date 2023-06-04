Amasya'da düğünde silahla vurulan emekli uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da düğünde silahla vurulan emekli uzman çavuş hayatını kaybetti

Amasya'da düğünde silahla vurulan emekli uzman çavuş hayatını kaybetti

04.06.2023 18:40

Amasya'nın Kuzgeçe köyünde düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Şüpheli Sıtkı Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzgeçe Köyü'ndeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş Mehmet Çelik (53), ağır yaralandı. Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Şüpheli Sıtkı Ç. (46) gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kuzgeçe, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da düğünde silahla vurulan emekli uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da düğünde silahla vurulan emekli uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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