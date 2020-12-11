Amasya'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu araçta 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurduğu araçta 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan Ç.Ö. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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